НАБУ проводит обыски в одесской мэрии

16:47 05 декабря Киев, Украина

В помещениях мэрии Одессы проходят следственные действия, там находятся сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщают СМИ.

Сотрудники НАБУ изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.

В рамках какого уголовного производства продолжаются обыски, пока неизвестно.