НАБУ проводит обыски в одесской мэрии

В помещениях мэрии Одессы проходят следственные действия, там находятся сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщают СМИ.
Сотрудники НАБУ изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.
В рамках какого уголовного производства продолжаются обыски, пока неизвестно.
Об этом сообщают СМИ.
Сотрудники НАБУ изымают документы в юридическом и финансовом департаментах, а также в кабинетах городского головы Геннадия Труханова и его заместителей.
В рамках какого уголовного производства продолжаются обыски, пока неизвестно.
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