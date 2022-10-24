НАБУ объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка"

Национальным антикоррупционным бюро объявлены в розыск три должностных лица "Укргазбанка", которые причастны к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - отметили в Бюро.
В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - отметили в Бюро.
В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.
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