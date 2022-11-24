НАБУ объявило в розыск нардепа от БЮТ Михаила Волынца

12:51 24 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Бюро. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск депутата Верховной Рады от фракции партии "Блок Юлии Тимошенко" (БЮТ) Михаила Волынца из-за ложных данных в декларации.Об этом сообщает пресс- служба Бюро.

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в общей сложности почти на 1,79 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября.



В начале года сообщалось, что народный депутат Михаил Волынец не задекларировал пользование внедорожником Toyota Highlander стоимостью более миллиона гривен, зарегистрированным на его сына. Эту информацию подтвердила проверка, проведенная Национальным агентством по предотвращению коррупции.



Проанализировав данные из Единого информационного пространства системы безопасности "Безопасный город", сотрудники агентства установили, что Волынец больше полугода пользовался автомобилем Toyota Highlander, что подтверждается снимками фотофиксации в период с 6 апреля по 31 декабря 2020 года.



Кроме того, проверка выявила постоянные маршруты, связанные с местом жительства нардепа, его местом работы, а также объектом недвижимости, принадлежащим его матери. Информацию о маршруте подтвердили данные, полученные от эксплуатационной компании по радиобрелкам, которыми пользовался нардеп для въезда и выезда. О ни совпали с его движением по маршруту, установленному с помощью системы "Безопасный город".



Ранее журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) обратили внимание на то, что Волынец пользуется автомобилем Toyota Highlander. Расследователи зафиксировали нардепа рядом с автомобилем в январе-феврале 2021 года. При этом Волынец не указывал внедорожник в декларациях ни за 2019, ни за 2020 год.