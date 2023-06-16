НАБУ и САП раскрыли взяточничество в "Укрзализныце": задержаны участники и изъят автомобиль

12:14 24 мая Киев, Украина

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели разоблачение дела о получении взятки должностным лицом "Укрзализныци" за помощь в заключении договоров с "нужными поставщиками".

Правоохранительные органы сообщили, что за свои услуги должностное лицо получило новый автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,55 млн грн.

22 мая были задержаны два участника группы, предоставлявшие неправомерную выгоду, а на следующий день был задержан заместитель директора филиала "ЦЗВ" АО "Укрзализныця".

Автомобиль, который являлся предметом взятки, был обнаружен в одном из населенных пунктов Львовщины. Он был изъят для дальнейшего использования в качестве вещественного доказательства и возможной конфискации.

Следствие установило, что в период апрель-май заместитель директора филиала "ЦЗВ" АО "Укрзализныця" получил автомобиль Toyota Camry в обмен на свою помощь в заключении контрактов с нужными "поставщиками" и защите их интересов при выполнении контрактов и проведении оплаты.