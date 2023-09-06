НАБУ и САП начнут спецрасследование в отношении бывшего главы "Укрспецэкспорта"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 15 августа разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) начать специальное досудебное расследование в отношении бывшего гендиректора компании "Укрспецэкспорт", а позже - главы "Укроборонпрома" Дмитрия Перегудова.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
НАБУ и САП расследуют и другие эпизоды возможной коррупционной деятельности с участием подозреваемого. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
В феврале 2011 тогдашний президент Украины Виктор Янукович указом №182/2011 назначил на должность гендиректора "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова. До этого Перегудов был исполняющим обязанности гендиректора этой госкомпании. Указом №181/2011 Янукович уволил Дмитрия Перегудова с должности и.о. гендиректора "Укрспецэкспорта".
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