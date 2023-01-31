На Житомирской таможне разоблачена коррупционная схема - СБУ

Служба безопасности Украины совместно с специалистами ГБР раскрыли коррупционную схему на Житомирской таможне. В Украину незаконно ввозили машины скорой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По имеющимся данным, преступную схему наладили руководители одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей.
Как свидетельствуют материалы производства, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад".
Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение одного года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну экспортера.
Таможенники договорились с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт скорых для искусственного продления срока их бесплатного пребывания в Украине.
Установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные скорые оставались на таможенном складе Житомирской области.
За это время коммерсанты подыскивали покупателей на автомобили и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке. Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
По инициативе СБУ и ГБР более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По имеющимся данным, преступную схему наладили руководители одного из таможенных постов области. Задокументировано, что они помогали импортировать иностранные скорые без уплаты установленных таможенных платежей.
Как свидетельствуют материалы производства, осенью 2020 года представители столичной компании-импортера переправили в Украину 26 автомобилей медпомощи и оформили их хранение в режиме "таможенный склад".
Эта норма предусматривает пребывание транспортного средства на территории таможенных логистических центров без уплаты налогов и сборов в течение одного года. По истечении этого срока авто должны растаможить с перечислением соответствующих платежей в госбюджет или вернуть в страну экспортера.
Таможенники договорились с коммерсантами сделать фиктивный реэкспорт скорых для искусственного продления срока их бесплатного пребывания в Украине.
Установлено, что должностные лица проводили по документам так называемый "повторный заезд" через границу, но на самом деле иностранные скорые оставались на таможенном складе Житомирской области.
За это время коммерсанты подыскивали покупателей на автомобили и реализовывали его после растаможки по "минимальной" ставке. Для этого вносили в таможенные декларации искусственно заниженную стоимость авто, а таможенники "не замечали" это несоответствие с реальной суммой.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
По инициативе СБУ и ГБР более 20 автомобилей скорой помощи с полным медицинским оборудованием, на которые был наложен арест, передано на нужды ВСУ.
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