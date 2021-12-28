На Житомирщине задержан агент ФСБ РФ

18:54 22 Апрель Киев, Украина





Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает Офис Генпрокурора. Правоохранители задержали жителя Бердичева, который из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с представителями ФСБ РФ и по их поручению выполнял задачи во вред безопасности Украине.Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает Офис Генпрокурора.

В частности, он фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и "слепых зон", систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьи и тому подобное.

Незаконно добытые сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, передавал различными видами связи.