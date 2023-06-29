На Житомирщине задержан агент военной разведки рф

15:15 22 июля Киев, Украина





Об этом сообщил представитель



По информации СБУ, подозреваемый предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятий-производителей оборонной продукции на территории Житомирщины.



Полученную информацию военные рф планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре. Правоохранители задержали агента военной разведки рф, который сообщал россиянам информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко .По информации СБУ, подозреваемый предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятий-производителей оборонной продукции на территории Житомирщины.Полученную информацию военные рф планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.

“Установлено, что предателем является житель Коростеня, ранее работавший на одном из стратегически важных заводов. По информации контрразведчиков, "куратор" от ГРУ провел со своим агентом детальный инструктаж по сбору и конспиративным каналам передачи развединформации", - отметил Дехтяренко.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.