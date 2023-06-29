На Житомирщине задержан агент военной разведки рф

Правоохранители задержали агента военной разведки рф, который сообщал россиянам информацию для обстрелов Житомирщины и планировал вступить в "расстрельные группы" оккупантов.
Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко .
По информации СБУ, подозреваемый предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятий-производителей оборонной продукции на территории Житомирщины.
Полученную информацию военные рф планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.
Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко .
По информации СБУ, подозреваемый предоставлял своему российскому куратору карты с привязкой к местности размещения военных объектов ВСУ и предприятий-производителей оборонной продукции на территории Житомирщины.
Полученную информацию военные рф планировали использовать для проведения массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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