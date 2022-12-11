На Житомирщине подорвалась машина на мине: 8 детей остались без родителей

16:40 08 декабря Киев, Украина

В Житомирской области, днем 7 декабря, двое супругов подорвались на мине, 8 детей остались сиротами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

/>Трагедия произошла около 15:00 в Олевской общине. По дороге из села Сущаны в направлении Копыща на обочине подорвался автомобиль Ford Transit. Внутри находились 38-летний мужчина и его 32-летняя жена. Они погибли.

Полиция сообщает, что из-за трагического события сиротами остались 8 детей – все несовершеннолетние. Сейчас дети находятся под присмотром родственников.