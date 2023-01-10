На Житомирщине мужчины вступали в брак с матерями-одиночками для переправки за границу

В Житомирской области разоблачили схему незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, которые фиктивно женились на матерях-одиночках.
Об этом рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный, пишет Укринформ.
Об этом рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный, пишет Укринформ.
По его словам, 6 января правоохранители и пограничники провели операцию по задержанию двух человек. Это жительница Бердичева, которая организовала схему, подыскивая матерей-одиночек, и житель Винницы, находивший так называемых "отцов".
Организаторы схемы подыскивали матерей-одиночек, которые имели низкий уровень дохода. Им предлагали $500, а за оформление фиктивного отцовства мужчины платили от $3 тыс.
В частности, фигуранты помогли оформить отцовство на двоих детей жителю города Переяслав Киевской области, который имел одного своего ребенка. Он заключил фиктивный брак и оформил отцовство, но пересечь границу не успел - его тоже задержали.
Заярный добавил, что сейчас есть информация о пяти-шести случаях в рамках этой схемы. Ею пользовались мужчины в возрасте 20-35 лет.
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