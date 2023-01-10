На Житомирщине мужчины вступали в брак с матерями-одиночками для переправки за границу

10:44 10 января Киев, Украина







Об этом рассказал начальник отдела миграционной полиции В Житомирской области разоблачили схему незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, которые фиктивно женились на матерях-одиночках.Об этом рассказал начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный, пишет Укринформ.

"Нашим отделом была разоблачена преступная схема деятельности жителей города Бердичева и Винницкой области, которые наладили схему оформления отцовства над тремя и более детьми, за что брали определенную плату", - проинформировал Заярный.



По его словам, 6 января правоохранители и пограничники провели операцию по задержанию двух человек. Это жительница Бердичева, которая организовала схему, подыскивая матерей-одиночек, и житель Винницы, находивший так называемых "отцов".



Организаторы схемы подыскивали матерей-одиночек, которые имели низкий уровень дохода. Им предлагали $500, а за оформление фиктивного отцовства мужчины платили от $3 тыс.



В частности, фигуранты помогли оформить отцовство на двоих детей жителю города Переяслав Киевской области, который имел одного своего ребенка. Он заключил фиктивный брак и оформил отцовство, но пересечь границу не успел - его тоже задержали.



Заярный добавил, что сейчас есть информация о пяти-шести случаях в рамках этой схемы. Ею пользовались мужчины в возрасте 20-35 лет.