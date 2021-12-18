На Житомирщине мать убила новорожденных двойняшек

09:30 14 Март Киев, Украина

Ужасное преступление совершила 31-летняя многодетная женщина в Новограде-Волынском. Находясь на шестом месяце, она намеренно решила избавиться от детей. После рождения двойняшек, женщина лишила их жизни, сообщила накануне прокуратура Житомирской области.

Отмечается, что о произошедшем в полицию сообщила односельчанка роженицы. Она рассказала, что у женщины, которая длительное время была беременной, признаки беременности исчезли, однако детей никто не увидел.

"Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей. С целью совершения преступления в феврале этого года самостоятельно принял медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек спрятала в подсобном помещении своего домохозяйства", – говорится в сообщении.

Указано, что ранее эта женщина была лишена родительских прав в отношении семерых детей.

Местная прокуратура проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины).