На Житомирщине мать убила новорожденных двойняшек

Ужасное преступление совершила 31-летняя многодетная женщина в Новограде-Волынском. Находясь на шестом месяце, она намеренно решила избавиться от детей. После рождения двойняшек, женщина лишила их жизни, сообщила накануне прокуратура Житомирской области.
Отмечается, что о произошедшем в полицию сообщила односельчанка роженицы. Она рассказала, что у женщины, которая длительное время была беременной, признаки беременности исчезли, однако детей никто не увидел.
Указано, что ранее эта женщина была лишена родительских прав в отношении семерых детей.
Местная прокуратура проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины).
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