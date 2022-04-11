На Житомирщине 9-летний мальчик получил тяжелое огнестрельное ранение 

Полиция выяснила обстоятельства ранения 9-летнего ребенка в Житомирской области и установила личность причастную к этому событию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Отмечается, что 12 июля в реанимационное отделение больницы в Новограде-Волынском попал 9-летний мальчик со сквозным огнестрельным ранением спины.
По предварительной информации, событие якобы происходило на берегу местной реки. Однако в ходе установления обстоятельств это не подтвердилось.
В результате осмотра по месту жительства раненого мальчика правоохранители обнаружили доказательства того, что инцидент произошел во дворе.
С места происшествия изъяли пулю калибра 9 мм и другие вещественные доказательства.
По словам Олейника, полиция задержала военнослужащего и начала уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
В настоящее время решается вопрос о транспортировке раненого мальчика с помощью авиации МВД из Новограда-Волынского в Национальную детскую специализированную больницу Минздрава.
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