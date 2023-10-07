На жителей центрального побережья Калифорнии обрушился "дождь из пауков"

11:20 07 октября Киев, Украина

Известны случаи различных диковинных дождей: из рыбы, денег и прочего. Но это - исключение. А вот "осадки в виде пауков" периодически происходят в разных южных регионах.

Как сообщает Daily Mail, жители Центрального побережья Калифорнии заявили об обрушившемся на них "дожде из пауков". По словам людей, существа тысячами спускаются с неба, используя паутину как крохотные "парашюты".

Доцент кафедры биологии в Университете штата Сан-Хосе Фред Лараби изучил этот вопрос и заявил, что она представляет собой шелковые нити, сплетенные пауками-детенышами.

Они используются для миграции в новые места обитания.

"Детенышам необходимо удалиться от того места, где они родились. Для этого они плетут конструкции из шелковых нитей, а затем ждут пока их не подхватит ветер, способный перенести пауков на новое место жительства. Это большое переселение пауков необходимо для того, чтобы детеныши не конкурировали за территорию со своими братьями и сестрами", – сказал исследователь.

Напомним, опасный паук появился на территории Украины.