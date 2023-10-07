На жителей центрального побережья Калифорнии обрушился "дождь из пауков"

Известны случаи различных диковинных дождей: из рыбы, денег и прочего. Но это - исключение. А вот "осадки в виде пауков" периодически происходят в разных южных регионах.
Как сообщает Daily Mail, жители Центрального побережья Калифорнии заявили об обрушившемся на них "дожде из пауков". По словам людей, существа тысячами спускаются с неба, используя паутину как крохотные "парашюты".
Доцент кафедры биологии в Университете штата Сан-Хосе Фред Лараби изучил этот вопрос и заявил, что она представляет собой шелковые нити, сплетенные пауками-детенышами.
Они используются для миграции в новые места обитания.
Напомним, опасный паук появился на территории Украины.
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