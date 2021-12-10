На ж/д вокзале в Киеве задержан мужчина с крупной партией кокаина

14:38 23 Март Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов на киевском вокзале задержали мужчину с партией кокаина на 50 тысяч долларов.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Киевской области во вторник, 23 марта.



Как выяснилось, житель Киевской области незаконно ввез на территорию Украины из страны Европейского Союза с сокрытием от таможенного контроля кокаин весом около 350 гр.



В дальнейшем на поезде Львов-Киев мужчина перевез наркотики до центрального вокзала столицы, где он был задержан полицейскими.



Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Стоимость изъятого наркотического вещества при розничном сбыте составляет около 50 тыс. долларов.



Сейчас следствие устанавливает всех причастных лиц к контрабанде наркотиков, которые были ввезены в обход погранконтроля.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.