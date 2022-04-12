На заводе РовноАзот произошел выброс нитрозных газов. ВИДЕО

18:25 20 июля Киев, Украина

Сегодня во второй половине дня на заводе РовноАзот произошел взрыв и выброс в атмосферу нитрозных газов.

Об этом сообщает РадіоТрек со ссылкой на источники.



На заводе, предварительно, произошла утечка нитрозных газов. В пресс-службе РовноАзота сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цеху производства азотной кислоты.



«В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода», — сказано в сообщении.



Последствия ЧС уже ликвидировали, жертв и пострадавших нет. На предприятии заявили, что показатели качества воздуха — в рамках допустимых норм. РовноАзот продолжает работу в штатном режиме.