На затопленной Херсонщине увеличивается число пропавших без вести

08:56 11 июня Киев, Украина

Продолжается операция по спасению людей из затопленных водой населенных пунктов Херсонской области. Как рассказал в эфире телемарафона Єдині новини министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, на территории, подтопленной из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, удалось спасти более 2,6 тысяч человек. При этом 29 человек считаются пропавшими без вести.

Он отметил, что эвакуация людей из зоны бедствия продолжается, несмотря на постоянные атаки россиян.

"Пытаемся проводить эвакуационные мероприятия, даже несмотря на то, что враг постоянно обстреливает места эвакуации, наших спасателей, полицейских и волонтеров. Но мы сегодня около 80 человек спасли", - указал он.

Глава МВД сообщил, что по состоянию на 20.30 в Херсонской области подтоплено 46 населенных пунктов, 32 из них - на подконтрольной территории.

Он отметил, что на правом берегу региона не зафиксировано ни одного случая мародерства.

Напомним, сегодня утром в Херсоне уровень воды в Днепре превышает привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, но за ночь он опустился на 31 сантиметр.

Ранее стало известно, что в Херсоне ранения получили два волонтера. Они оказывали помощь местным жителям, пострадавшим от подтопления.