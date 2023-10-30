На Запорожском направлении рашисты расстреляли украинских пленных

В Запорожской области, на Токмакском направлении, российские агрессоры расстреляли украинских пленных.
Сообщение об этом ужасном инциденте появилось в Telegram блогера и волонтера Сергея Стерненко в понедельник, 30 октября.
По информации Стерненко, происшествие произошло несколько дней назад. На видеофрагментах, которые он опубликовал, видно, как украинским военным связали руки за спиной и затем убили их. По шевронам на форме пленных можно предположить, что это были нацгвардейцы.
Стерненко также отметил, что за казненных воинов уже отомстили и часть убийц уже ликвидирована. Однако он подчеркнул, что никакое возмездие не сможет полностью компенсировать утрату жизней украинских военных.
Сообщение об этом ужасном инциденте появилось в Telegram блогера и волонтера Сергея Стерненко в понедельник, 30 октября.
По информации Стерненко, происшествие произошло несколько дней назад. На видеофрагментах, которые он опубликовал, видно, как украинским военным связали руки за спиной и затем убили их. По шевронам на форме пленных можно предположить, что это были нацгвардейцы.
Стерненко также отметил, что за казненных воинов уже отомстили и часть убийц уже ликвидирована. Однако он подчеркнул, что никакое возмездие не сможет полностью компенсировать утрату жизней украинских военных.
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