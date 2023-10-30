На Запорожском направлении рашисты расстреляли украинских пленных

16:44 30 октября Киев, Украина

В Запорожской области, на Токмакском направлении, российские агрессоры расстреляли украинских пленных.



Сообщение об этом ужасном инциденте появилось в Telegram блогера и волонтера Сергея Стерненко в понедельник, 30 октября.



По информации Стерненко, происшествие произошло несколько дней назад. На видеофрагментах, которые он опубликовал, видно, как украинским военным связали руки за спиной и затем убили их. По шевронам на форме пленных можно предположить, что это были нацгвардейцы.



Стерненко также отметил, что за казненных воинов уже отомстили и часть убийц уже ликвидирована. Однако он подчеркнул, что никакое возмездие не сможет полностью компенсировать утрату жизней украинских военных.