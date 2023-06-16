На Запорожском направлении ликвидировали российского генерал-майора

09:39 13 июня Киев, Украина

В ходе украинского контрнаступления рашисты потеряли еще одного генерала. 12 июня, на Запорожском направлении, в результате ракетной атаки ликвидирован начальник штаба 35-й общевойсковой армии рф генерал-майор сергей горячев.

Об этом сообщают росСМИ и z-военкоры.

«Тяжелые бои весь вчерашний день (12 июня) шли почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток», особенно на т.н. "Времьевском выступе". Тяжелая обстановка – в полосе обороны 60 и 37 мотострелковых бригад. В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор сергей горячев.

По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников», — сокрушаются Z-военкоры.

В начале вторжения горячев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а за время войны "вырос" до должности начальника штаба армии.

Напомним, глава разведки Пентагона Скотт Берриер 10 мая заявил о ликвидации по меньшей мере 8 российских генералов. Он отмечал, что это необычно высокая летальность для офицерского состава, которая превышает число американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.



В августе прошлого года Минобороны Великобритании сообщало, что за время войны погибло 10 генералов армии рф. По данным японской разведки на февраль 2023 года, на войне в Украине ликвидировано 20 российских генералов.