На Запорожской ТЭС закончился уголь

На населении города не отобразиться остановка работы Запорожской ТЭС в предоставлении коммунальных услуг.
На Запорожской теплоэлектростанции закончился уголь, который невозможно поставить в результате временной оккупации рашистами Энергодара и боевых действий на юге Украины, поэтому работа ТЭС остановлена.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Орлов подчеркнул, что остановка работы Запорожской ТЭС не отразится на населении города в предоставлении коммунальных услуг.
Персонал тепловой станции временно перевели на вынужденный простой.
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