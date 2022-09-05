На Запорожской АЭС из-за обстрелов отключили шестой энергоблок

16:04 05 сентября Киев, Украина

На Запорожской атомной электростанции из-за постоянных обстрелов россиян пришлось отключить от сети шестой энергоблок . Как сообщили в НАЭК «Энергоатом», за последние три дня российские войска обстреливали территорию вокруг Запорожской АЭС.

В результате были повреждены и отключены линии электропередач (ЛЭП):

750 кВ ЗАЭС – Днепровская;

330 кВ ЗАТЕС – Каховская ;

ЛЭП 330 кВ ЗАТЕС – Мелитополь.

Также поврежден АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС – Запорожская ТЭС получили повреждения еще раньше.



Сегодня, 5 сентября, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС – Ферросплавная, то есть последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗАТЕС с энергосистемой Украины. Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС.

Напомним, что на утро 5 сентября на Запорожской АЭС в работе был только шестой энергоблок, который подавал электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивал собственные потребности. Вечером 3 сентября после очередных обстрелов российскими оккупантами была повреждена линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, в результате чего в 19:35 5-й энергоблок ЗАЭС был отключен от сети.