На Закарпатье зафиксировали землетрясение
19:02 03 января Киев, Украина
В Хустском районе Закарпатья во вторник, 3 января, зафиксировано землетрясение
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Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
"3 января 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Хустском районе Закарпатской области магнитудой 3,6 (по шкале Рихтера)", - сказано в сообщении.
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