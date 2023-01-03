На Закарпатье зафиксировали землетрясение

19:02 03 января Киев, Украина

В Хустском районе Закарпатья во вторник, 3 января, зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
 
"3 января 2023 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Хустском районе Закарпатской области магнитудой 3,6 (по шкале Рихтера)", - сказано в сообщении.