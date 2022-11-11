На Закарпатье задержан приспешник "русского мира" - СБУ

16:35 11 ноября Киев, Украина





Оперативники установили, что в противоправной деятельности причастен 27-летний житель Закарпатья. Он на своих страницах в соцсетях прославлял и оправдывал действия российских военных и отрицал вооруженную агрессию россии против Украины. Служба безопасности раскрыли в Закарпатской области очередного пропагандиста "русского мира", который оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины . Об этом сообщает региональное управление спецслужбы в пятницу, 11 ноября.Оперативники установили, что в противоправной деятельности причастен 27-летний житель Закарпатья. Он на своих страницах в соцсетях прославлял и оправдывал действия российских военных и отрицал вооруженную агрессию россии против Украины.

"Агитатор распространял месседжи о "принадлежности" добровольческих батальонов ВСУ к "неонацистским" организациям, называл преступления российских военных "постановкой киевского режима". Инициированная СБУ экспертиза подтвердила наличие в публикациях публичных оправданий и возражений вооруженной агрессии россии против Украины", – говорится в сообщении.



Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где были обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами преступной деятельности против государственной безопасности Украины.



Фигуранту сообщили о подозрении по статье об оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников (ч.2 ст.436-2 УК Украины).