На Закарпатье задержан приспешник "русского мира" - СБУ

Служба безопасности раскрыли в Закарпатской области очередного пропагандиста "русского мира", который оправдывал вооруженную агрессию россии против Украины. Об этом сообщает региональное управление спецслужбы в пятницу, 11 ноября.
Оперативники установили, что в противоправной деятельности причастен 27-летний житель Закарпатья. Он на своих страницах в соцсетях прославлял и оправдывал действия российских военных и отрицал вооруженную агрессию россии против Украины.
Оперативники установили, что в противоправной деятельности причастен 27-летний житель Закарпатья. Он на своих страницах в соцсетях прославлял и оправдывал действия российских военных и отрицал вооруженную агрессию россии против Украины.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где были обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами преступной деятельности против государственной безопасности Украины.
Фигуранту сообщили о подозрении по статье об оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников (ч.2 ст.436-2 УК Украины).
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