На Закарпатье задержали налетчика на обменник

19:22 19 июля Киев, Украина

Закарпатские правоохранители разоблачили злоумышленника, который ограбил пункт обмена валют почти на 600 тысяч гривен.

Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в понедельник, 19 июля.



Так, недавно копы получили сообщение о том, что в городе Берегово по улице Мукачевской неизвестный обокрал пункт обмена валют. По результатам первоочередных следственных действий на месте происшествия полицейские установили, что в обменник проник мужчина, похитил из сейфа почти 600 тысяч гривен наличных и исчез в неизвестном направлении.





Правоохранители провели оперативную работу и установили, что к преступлению причастен 28-летний мужчина, который приехал из соседнего Мукачевского района. Фигурант тщательно готовился к краже: в течение длительного времени следил за графиком работы кассира обменного пункта, выбрал удобное время, когда работник покинул обменник, и за считанные минуты проник внутрь.

По месту жительства подозреваемого полицейские уже провели обыск. В одной из комнат под кроватью обнаружили денежные средства в иностранной валюте в сумме 5600 долларов, отмычки для замков и одежду, в которой злоумышленник, вероятно, совершил преступление.



Следователи сообщили о подозрении жителю села Кучава Мукачевского района по статье о краже (ч.4. ст.185 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.