На Закарпатье уволен майор после избиения женщины в состоянии опьянения

На Закарпатье уволили майора областного территориального центра комплектования и социальной поддержки после того, как он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину.
Информацию об этом подтвердил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, отметив, что данный офицер "составил позор своему высокому званию".
Информацию об этом подтвердил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, отметив, что данный офицер "составил позор своему высокому званию".
Он также подчеркнул, что оценку происходящего предстоит дать правоохранительным органам и суду.
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