На Закарпатье уволен майор после избиения женщины в состоянии опьянения

11:46 05 июля Киев, Украина

На Закарпатье уволили майора областного территориального центра комплектования и социальной поддержки после того, как он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил женщину.



Информацию об этом подтвердил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк, отметив, что данный офицер "составил позор своему высокому званию".

"На основании предоставленных местом его службы данных, а также учитывая ожидаемые следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела правоохранительными органами в связи с совершенным им преступлением, было принято решение о его увольнении из Вооруженных сил Украины", - пояснил Павлюк.

Он также подчеркнул, что оценку происходящего предстоит дать правоохранительным органам и суду.