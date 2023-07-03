На Закарпатье сегодня сгорел склад завода по розливу минеральной воды

14:25 03 июля Киев, Украина

Наличие воды не уберегло завод по ее розливу от пожара. Как сообщает управление ГСЧС Закарпатской области, сегодня, 3 июля, в оперативную службу поступило сообщение о возгорании складского помещения предприятия по розливу минеральной воды в пгт Вышково Хустского района.

В сообщении отмечается, что возгорание на площади около 1200 кв. м удалось полностью ликвидировать. Для ликвидации пожара на место происшествия было направлено 36 спасателей и 9 единиц техники.

Пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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