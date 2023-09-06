На Закарпатье растет число жертв лептоспироза

Спустя пять лет на Закарпатье вновь зафиксирована вспышка смертельной инфекции – лептоспироза. В тело человека бактерия лептоспироза попадает из-за трещин, порезов или ран на коже или через слизистые оболочки (глаза, нос, рот). Болезнь передается грызунами.
На сегодня из-за лептоспироза умерли три человека, поскольку поздно обратились за медицинской помощью, ведь ранние симптомы болезни похожи на обычную простуду.
Как сообщают журналисты, 12 человек в области госпитализированы с признаками болезни. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, потому что, как указывают медики, те слишком поздно обратились за помощью. Большинство больных - мужчины за 40 лет.
Отмечается, что три летальных случая от лептоспироза были зафиксированы в Закарпатье в течение двух месяцев в то время, как в последний раз вспышка этой инфекции в регионе была еще пять лет назад.
Главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк предупредил, что болезнь развивается быстро и в первые дни похожа на ОРВИ.
Он добавил, что в этом году в регионе развелось много крыс и предположил, что грызуны могли распространить инфекцию.
Он посоветовал также тщательно мыть фрукты и овощи, травить грызунов, вакцинировать от лептоспироза собак и скот.
Напомним, на Закарпатье в Перечинской общине в результате заражения опасным инфекционным заболеванием скончался один человек.
Ранее в июле в Кировоградской области мужчина умер от лептоспироза, диагноз был подтвержден лабораторно. Житель Бобринецкого района поздно обратился за медицинской помощью, когда болезнь уже приняла тяжелую форму.
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