На Закарпатье пресекли работу крупной нарколаборатории

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией провели масштабную спецоперацию, задокументировали противоправную деятельность наркогруппировки и прекратили в Закарпатье деятельность лаборатории по изготовлению наркотиков в больших объемах.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В состав группировки входили как гражданские, так и сотрудники правоохранительных органов. Участники группы занимались незаконным производством психотропов в лабораторных условиях.
Организовали бизнес трое жителей Закарпатья. Они подобрали людей из многих регионов, которые в основном занимались реализацией. Лабораторию они обустроили в подвале частного дома на окраине одного из селений Ужгородского района. Мощности лаборатории позволяли производить психотропы в достаточно больших объемах. В среднем синдикат производил до 25 кг наркотических веществ в неделю.
По предварительным оценкам, месячное обращение группировки могло составлять от одного до двух миллионов долларов США.
Товар они сбывали во всех регионах Украины через дилеров или социальные сети. У злоумышленников даже был закрытый Telegram-канал, в котором предлагали широкий ассортимент "продукции".
В ходе проведения 53 обысков по всей территории Украины изъято около 2,5 тонн прекурсоров, пять единиц оружия, 14 автомобилей, около 30 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, пресечена деятельность незаконной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.
Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров составляет более 1 миллиона долларов США.
Задержаны 13 человек, в том числе представители правоохранительных органов. Им доложено о подозрениях в участии в преступной организации, незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств, а также контрабанде наркотических средств (статьи 255, 307, 311, 317 УК Украины). По этим же статьям сообщено о подозрениях еще трем находящимся за рубежом фигурантам.
Следственные (розыскные) действия по привлечению всех виновных к уголовной ответственности продолжаются.
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В состав группировки входили как гражданские, так и сотрудники правоохранительных органов. Участники группы занимались незаконным производством психотропов в лабораторных условиях.
Организовали бизнес трое жителей Закарпатья. Они подобрали людей из многих регионов, которые в основном занимались реализацией. Лабораторию они обустроили в подвале частного дома на окраине одного из селений Ужгородского района. Мощности лаборатории позволяли производить психотропы в достаточно больших объемах. В среднем синдикат производил до 25 кг наркотических веществ в неделю.
По предварительным оценкам, месячное обращение группировки могло составлять от одного до двух миллионов долларов США.
Товар они сбывали во всех регионах Украины через дилеров или социальные сети. У злоумышленников даже был закрытый Telegram-канал, в котором предлагали широкий ассортимент "продукции".
В ходе проведения 53 обысков по всей территории Украины изъято около 2,5 тонн прекурсоров, пять единиц оружия, 14 автомобилей, около 30 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, пресечена деятельность незаконной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.
Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров составляет более 1 миллиона долларов США.
Задержаны 13 человек, в том числе представители правоохранительных органов. Им доложено о подозрениях в участии в преступной организации, незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств, а также контрабанде наркотических средств (статьи 255, 307, 311, 317 УК Украины). По этим же статьям сообщено о подозрениях еще трем находящимся за рубежом фигурантам.
Следственные (розыскные) действия по привлечению всех виновных к уголовной ответственности продолжаются.
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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