На Закарпатье полиция зафиксировала два смертельных ДТП с участием мотоциклистов (ФОТО)

11:09 23 Ноябрь Киев, Украина

За прошедшую ночь в двух областях произошло два ДТП с участием двухколесного транспорта: есть погибшие. Было зафиксировано смертельное дорожно-транспортное происшествие 23 ноября в 01:50 в Стрыйском районе Львовской области, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

На месте работали сотрудники следственной группы. Было установлено, что 35-летний местный житель села Нижняя Рожанка Стрыйского района, управляя мотоциклом «Geon Road», не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста произошло в Житомирской области.

Несчастный случай в пгт. Городница произошел ночью 22 ноября в 23:20. Как было установлено полицией — водитель мотоцикла «Geon», 18-летний житель пгт. Городницы, двигаясь по автодороге, на закругленном участке не справился с управлением в повороте и въехал в столб с электроопорой. В результате ДТП пассажирка мотоцикла, 33-летняя жительница поселка, погибла на месте происшествия. Мотоциклист с травмами и ушибами был госпитализирован в ближайшую больницу.

В настоящее время правоохранители двух областей устанавливают обстоятельства ДТП.