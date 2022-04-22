На Закарпатье на ж/д переезде грузовик столкнулся с локомотивом. ФОТО

Сегодня, по невыясненным на данный момент причинам, на рельсы исправного и регулируемого железнодорожного переезда выехал грузовик, где в него вьехал локомотив поезда.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализницы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово.
Сообщается, что водитель грузовика выехал на пути, несмотря на исправно работающую переездную сигнализацию. В результате этого произошла авария с пассажирским поездом №14 Киев-Солотвино.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово.
Сообщается, что водитель грузовика выехал на пути, несмотря на исправно работающую переездную сигнализацию. В результате этого произошла авария с пассажирским поездом №14 Киев-Солотвино.
На месте инцидента работают медики, полиция и комиссия УЗ. Пассажиров поезда доставили на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино-Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в Киев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии