На Закарпатье на ж/д переезде грузовик столкнулся с локомотивом. ФОТО

16:39 23 июля Киев, Украина

Сегодня, по невыясненным на данный момент причинам, на рельсы исправного и регулируемого железнодорожного переезда выехал грузовик, где в него вьехал локомотив поезда.
 
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализницы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево-Рокосово.

Сообщается, что водитель грузовика выехал на пути, несмотря на исправно работающую переездную сигнализацию. В результате этого произошла авария с пассажирским поездом №14 Киев-Солотвино.
"Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.
На месте инцидента работают медики, полиция и комиссия УЗ. Пассажиров поезда доставили на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино-Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в Киев.
 
Фото: На Закарпатье на ж\д переезде грузовик столкнулся с локомотивом 01
Фото: На Закарпатье на ж\д переезде грузовик столкнулся с локомотивом 02
Фото: На Закарпатье на ж\д переезде грузовик столкнулся с локомотивом 03