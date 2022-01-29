На Закарпатье мужчина открыл стрельбу по прохожим

В селе Сельцо Закарпатской области, задержан молодой мужчина, который стрелял из салона своего автомобиля по людям.
Об этом во вторник, 11 мая, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Собатин под Иршавой, где мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Собатин под Иршавой, где мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz начал стрелять в сторону людей.
Меньше чем за час злоумышленника задержали в селе Сельцо. Им оказался 31-летний местный житель. На месте происшествия следователи изъяли отстрелянные гильзы.
Кроме того, в машине у подозреваемого следователи обнаружили пистолет и патроны, разбросанные по салону. Происхождение оружия будет установлено после проведения экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Машину у владельца изъято и помещено на штрафплощадку местной полиции.
Самого же злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
Кроме того, в машине у подозреваемого следователи обнаружили пистолет и патроны, разбросанные по салону. Происхождение оружия будет установлено после проведения экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Машину у владельца изъято и помещено на штрафплощадку местной полиции.
Самого же злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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