На Закарпатье местный житель удерживал в неволе и шантажировал трех граждан Индии

10:51 20 Апрель Киев, Украина

Житель Закарпатья, подозревается в совершении двух уголовных преступлений в отношении трех граждан Индии, на время досудебного расследования будет находиться под домашним арестом.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.



Отмечается, что 41-летний житель поселка Большой Березный у себя дома удерживал в неволе трех граждан Индии, бил их и за содействие в пересечении границы, требовал у каждого по 3500 тысячи долларов.



Осознавая, что находятся в безвыходном положении, иностранцы сбежали от злоумышленника и обратились за помощью в полицию.



Полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и в помещении магазина, который ему принадлежит. Там правоохранители обнаружили спланированные маршруты для нелегального пересечения зеленой границы и паспорта, принадлежащие выходцам из стран Азии. Также обнаружили и помещения, где предположительно прятали иностранцев перед непосредственным переправкой в ЕС.



Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в совершении сразу двух преступлений. Речь идет о незаконном лишении свободы человека (ч.2 ст. 146 УК) и содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины (ч.3 ст.332 УК), - говорится в сообщении полиции.



Кроме этого следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня суд рассмотрел ходатайство и избрал для фигуранта круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование по делу продолжается.