На Закарпатье ищут 4 украинцев, которые незаконно пересекли румынскую границу

Украинские и румынские пограничники на Закарпатье разыскивают четырех мужчин, которые потерялись в горах.
Об этом сообщии в пресс-службе ГПСУ.
Накануне в районе горы Поп Иван румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.
Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.
Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас к поискам привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы.
Поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.
Пограничники предостерегают всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности.
Об этом сообщии в пресс-службе ГПСУ.
Накануне в районе горы Поп Иван румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.
Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.
Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас к поискам привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы.
Поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.
Пограничники предостерегают всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности.
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