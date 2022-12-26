На Закарпатье ищут 4 украинцев, которые незаконно пересекли румынскую границу

12:31 26 декабря Киев, Украина

Украинские и румынские пограничники на Закарпатье разыскивают четырех мужчин, которые потерялись в горах.

Об этом сообщии в пресс-службе ГПСУ.

Накануне в районе горы Поп Иван румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас к поискам привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы.

Поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

Пограничники предостерегают всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности.