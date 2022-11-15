На захваченной части Запорожской области исчезло электроснабжение

07:36 15 ноября Киев, Украина

В частности, известно об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах.



Без света также часть Мелитопольского района, написал в понедельник, 14 ноября, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области. Сообщают об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Также без света часть Мелитопольского района", - отметил Федоров.

В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Так, в оккупированном Мелитополе нет воды.