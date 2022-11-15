На захваченной части Запорожской области исчезло электроснабжение

В частности, известно об отключениях в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах.
Без света также часть Мелитопольского района, написал в понедельник, 14 ноября, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
Без света также часть Мелитопольского района, написал в понедельник, 14 ноября, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
В связи с отсутствием электроэнергии исчезает и водоснабжение. Так, в оккупированном Мелитополе нет воды.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии