На ЗАЭС полностью остановлены все блоки - Энергоатом

В воскресенье, 11 сентября, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечается, что последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.
Напомним, 7 августа МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС. В нем подтверждается, что россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".
СМИ сообщили, что проект резолюции МАГАТЭ по результатам поездки миссии на Запорожскую АЭС призывает россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины.
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