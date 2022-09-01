На южных рубежах защиты ВСУ уничтожили склад боеприпасов, живую силу и технику

07:52 24 августа Киев, Украина

Украинские военные нанесли урон врагу, уничтожив их состав боеприпасов на южных рубежах защиты.

 
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
 
"В течение боевого дня по нашим позициям враг нанес 10 авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. Без наших потерь. Наши 3 вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином вместе с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С". Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага уточняются"- "Юг".