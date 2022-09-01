На южных рубежах защиты ВСУ уничтожили склад боеприпасов, живую силу и технику

"В течение боевого дня по нашим позициям враг нанес 10 авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. Без наших потерь. Наши 3 вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином вместе с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С". Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага уточняются"- "Юг".