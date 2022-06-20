На юге ВСУ ликвидировали 28 оккупантов и вражескую технику

Вооруженные силы Украины ликвидировали 28 оккупантов и вражескую технику .
Об этом сообщает ОК "Юг".
В "Юге" отмечают, что на Николаевщине зенитно-ракетное подразделение ВСУ метко уничтожило беспилотный разведчик.
Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военные машины.
Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военные машины.
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