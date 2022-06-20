На юге ВСУ ликвидировали 28 оккупантов и вражескую технику

"Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолово вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух". Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки. Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора", - говорится в сообщении.