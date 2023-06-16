На юге Украины в Одесской области появился редкий опасный паук

Изменение климата влечет за собой и появление новых, необычных для Украины видов пауков. Не так давно мы были напуганы нашествием каракуртов, или так называемой "черной вдовы", а теперь появился новый "гость".
В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появился редкий опасный паук. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила администрация парка.
Речь идет о черной толстоголовке (Eresus moravicus). Иногда его еще называют "Солнышко". Это яркий, красивый, редкий вид паука.
Как отметили эксперты, укус таких пауков очень опасен. Яд вызывает сильную боль и онемение вокруг места укуса, которое длится 3-6 дней. Однако, как уверили они, умереть от укуса паука нельзя.
Размер самцов паука достигает 8-11 мм. Они имеют ярко-красное брюшко с четырьмя черными пятнышками. Самки чуть больше - 9-16 мм.
Такие пауки встречаются в Австрии, Венгрии, Чехии, Сербии, Словакии и Албании.
Напомним, в 2020 году в Австралии паук-охотник подобрался к одному из домов и звонил в дверь, мешая хозяевам спать.
Ученые создали лекарство от инфаркта из яда пауков.
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