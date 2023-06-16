На юге Украины в Одесской области появился редкий опасный паук

06:36 11 июня Киев, Украина

Изменение климата влечет за собой и появление новых, необычных для Украины видов пауков. Не так давно мы были напуганы нашествием каракуртов, или так называемой "черной вдовы", а теперь появился новый "гость".

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появился редкий опасный паук. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила администрация парка.

Речь идет о черной толстоголовке (Eresus moravicus). Иногда его еще называют "Солнышко". Это яркий, красивый, редкий вид паука.

"Он впервые зафиксирован учеными на территории нацпарка. Ранее считалось, что в Украине проживает только Eresus collari. Однако ревизия коллекций и поступление нового материала подтвердили присутствие у нас еще одного вида", - рассказали в заповеднике.

Как отметили эксперты, укус таких пауков очень опасен. Яд вызывает сильную боль и онемение вокруг места укуса, которое длится 3-6 дней. Однако, как уверили они, умереть от укуса паука нельзя.

"Вид новый для нашей местности, но уже достаточно активный. Его уже немало в Измаильском районе Одесской области", - предупредили специалисты.

Размер самцов паука достигает 8-11 мм. Они имеют ярко-красное брюшко с четырьмя черными пятнышками. Самки чуть больше - 9-16 мм.

Такие пауки встречаются в Австрии, Венгрии, Чехии, Сербии, Словакии и Албании.

Напомним, в 2020 году в Австралии паук-охотник подобрался к одному из домов и звонил в дверь, мешая хозяевам спать.

Ученые создали лекарство от инфаркта из яда пауков.