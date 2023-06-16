На юге Сомали произошел взрыв боеприпасов на поле для игр. Погибли 25 детей

10:58 10 июня Киев, Украина

Украинцам близка трагедия, произошедшая на юге Сомали. Как сообщило агентство Синьхуа, недалеко от города Кориолей прямо на детской площадке произошел взрыв боеприпасов. В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 детей, еще несколько получили ранения.

"Трагедию повлекли за собой взрывные остатки войны, такие как бомбы и мины, с которыми играли дети в открытом поле в деревне", – говорится в сообщении.

В местную больницу было доставлено 22 детских тела, еще двое детей умерли уже в госпитале. Один ребенок был отправлен для оказания медицинской помощи в столичную больницу в Могадишо, но он скончался в пути.

Все погибшие были мальчиками в возрасте 10-15 лет.

Напомним, в октябре в столице Сомали – Могадишо – жертвами терактов стали более 100 человек. Мощные взрывы произошли у здания министерства образования, расположенного на оживленном перекрестке.

Ранее в сомалийской столице террористы убили десятки людей во время захвата гостиницы. В ходе операции по освобождению здания наносили удары беспилотники и был задействован спецназ.