На юге Одессы задержали агента спецслужб рф

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб рф, собиравшего данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны на юге Одесской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В своих докладах российский агент предоставлял точные координаты объектов обороны на карте, подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении, указывал количество обустроенных укреплений.
Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
По данным следствия, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых телеграмм-каналах, курируемых российскими спецслужбами.
Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после его инициативного контакта через мессенджер собственного телефона с представителями спецслужб страны-агрессора.
Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, координировавший его подрывную деятельность.
Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал "неприятностей в госучреждении".
В настоящее время следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.
В своих докладах российский агент предоставлял точные координаты объектов обороны на карте, подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении, указывал количество обустроенных укреплений.
Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
По данным следствия, предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Он не скрывал своих пророссийских взглядов, откровенно выражаясь в закрытых телеграмм-каналах, курируемых российскими спецслужбами.
Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина получил после его инициативного контакта через мессенджер собственного телефона с представителями спецслужб страны-агрессора.
Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб, координировавший его подрывную деятельность.
Общение с куратором проходило с соблюдением конспирации, потому что сам корректировщик, по его словам, избегал "неприятностей в госучреждении".
В настоящее время следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.
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