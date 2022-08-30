На юге Норвегии обрушился деревянный мост через реку

18:42 15 августа Киев, Украина





Отмечается, что мост, который соединял западный берег реки Гудбрандсдалслаген и деревню Треттен, обрушился в 7:30.



Вследствие обвала моста легковой автомобиль упал в воду, а грузовик застрял в почти вертикальном положении, однако водителей обоих транспортных средств удалось спасти. При этом для спасения водителя грузовика был привлечен вертолет. Деревянный мост через реку на юге Норвегии рухнул, когда по нему проезжали грузовик и легковой автомобиль. По словам полиции, водители обоих транспортных средств спасены и чувствуют себя хорошо, сообщает АР.Отмечается, что мост, который соединял западный берег реки Гудбрандсдалслаген и деревню Треттен, обрушился в 7:30.Вследствие обвала моста легковой автомобиль упал в воду, а грузовик застрял в почти вертикальном положении, однако водителей обоих транспортных средств удалось спасти. При этом для спасения водителя грузовика был привлечен вертолет.

"Это абсолютно катастрофически, абсолютно нереально. Это также довольно новый мост. Он полностью разрушен", - прокомментировал событие поселковый голова Треттена Йон Халвор Мидтмагели.

Мост через реку Гудбрандсдалслаген был построен в 2012 году, его протяженность – почти 150 метров. Что стало причиной обрушения моста, пока неизвестно.