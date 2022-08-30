На юге Норвегии обрушился деревянный мост через реку

Деревянный мост через реку на юге Норвегии рухнул, когда по нему проезжали грузовик и легковой автомобиль. По словам полиции, водители обоих транспортных средств спасены и чувствуют себя хорошо, сообщает АР.
Отмечается, что мост, который соединял западный берег реки Гудбрандсдалслаген и деревню Треттен, обрушился в 7:30.
Вследствие обвала моста легковой автомобиль упал в воду, а грузовик застрял в почти вертикальном положении, однако водителей обоих транспортных средств удалось спасти. При этом для спасения водителя грузовика был привлечен вертолет.
Отмечается, что мост, который соединял западный берег реки Гудбрандсдалслаген и деревню Треттен, обрушился в 7:30.
Вследствие обвала моста легковой автомобиль упал в воду, а грузовик застрял в почти вертикальном положении, однако водителей обоих транспортных средств удалось спасти. При этом для спасения водителя грузовика был привлечен вертолет.
Мост через реку Гудбрандсдалслаген был построен в 2012 году, его протяженность – почти 150 метров. Что стало причиной обрушения моста, пока неизвестно.
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