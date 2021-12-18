На юге Херсонской области преобладают российские телеканалы, - правозащитники

06:33 19 Апрель Киев, Украина



Мониторинг телевидения Т2 проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области, во всех направлениях антенны. В начале текущего месяца Крымская правозащитная группа провела мониторинг распространения телесигнала на юге Херсонской области.Мониторинг телевидения Т2 проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области, во всех направлениях антенны.

Об этом говорится на сайте правозащитников.



В одном населенном пункте (Громовка) вообще не удалось отсканировать телевидение, сигнал отсутствовал при всех направлениях антенны.



В остальных населенных пунктах при наличии украинских телеканалов не зафиксировано сигнала российского телевидения.



Так, в Счастливцево, Ген. горке, Геническе 32 украинских телеканала, в Чаплынке - 35, в Чонгаре - 9, Николаевке, Новоалексеевке, Маячке - 8, Новотроицком- 16, Мирном, Каланчаке и Скадовске - 7.



В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено.



Оборудование, использованное для мониторинга: портативный телевизор 12V, приставка Т2, антенна со стандартным усилением сигнала (Хвиля-2).