На временно оккупированных территориях россияне заставляют детей ходить в школу, несмотря на обстрелы

15:22 11 апреля Киев, Украина





Об этом в фейсбуке сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека На территориях, временно оккупированных русскими войсками, захватчики принуждают детей начать обучение в районах на границе ведения боевых действий.Об этом в фейсбуке сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова

“Во время мониторинга социальных сетей оккупационных властей была обнаружена информация, что во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года российские оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения. Вероятно, такие действия оккупантов направлены на усложнение операции по предстоящему освобождению города Вооруженными Силами Украины и возможным провокациям с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны. В таком случае, дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск российского агрессора” , – написала Денисова.

Уполномоченная ВР по правам человека напомнила, что, согласно статье 38 Конвенции ООН о правах ребенка, во время вооруженных конфликтов государства-участники должны принимать все возможные меры для обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, и ухода за ними.

"Страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны" , - добавила Омбудсмен.

Кроме того, она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав детей РФ в Украине.