На временно оккупированных территориях россияне заставляют детей ходить в школу, несмотря на обстрелы

На территориях, временно оккупированных русскими войсками, захватчики принуждают детей начать обучение в районах на границе ведения боевых действий.
Об этом в фейсбуке сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова .
Об этом в фейсбуке сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова .
Уполномоченная ВР по правам человека напомнила, что, согласно статье 38 Конвенции ООН о правах ребенка, во время вооруженных конфликтов государства-участники должны принимать все возможные меры для обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, и ухода за ними.
Кроме того, она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушения прав детей РФ в Украине.
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