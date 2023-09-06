На ВОТ россия готовит новых пропагандистов из числа местных — ЦНС

16:21 01 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



Как отметили в ЦНС, с начала оккупации россияне сразу создают на захваченных территориях так называемые "альтернативные медиа", которые маскируются под местных. Такие СМИ должны стать якобы голосом региона и промывать мозги местным жителям.



При этом в этих медиа работают преимущественно сами россияне, ведь местные журналисты отказались от сотрудничества. Поэтому оккупанты рф пытаются создать местных пропагандистов "с нуля", сообщили в ЦНС. На временно оккупированных территориях (ВОТ) россияне готовят новых пропагандистов из местной молодежи.Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).Как отметили в ЦНС, с начала оккупации россияне сразу создают на захваченных территориях так называемые "альтернативные медиа", которые маскируются под местных. Такие СМИ должны стать якобы голосом региона и промывать мозги местным жителям.При этом в этих медиа работают преимущественно сами россияне, ведь местные журналисты отказались от сотрудничества. Поэтому оккупанты рф пытаются создать местных пропагандистов "с нуля", сообщили в ЦНС.

"Для этого привлекают не принципиальную молодежь, которая в поисках славы и работы готова работать на врага. Так, в Луганской области накануне 1 сентября 20 студентов получили "наборы блогера"", - говорится в сообщении.

Также молодые люди получили перечень тем, которые должны освещать в рамках так называемого проекта "Пишем будущее". Победители проекта станут "журналистами" созданных филиалов российских каналов.