На Волыни незаконно вырубали лес и экспортировали древесину

12:54 15 июля Киев, Украина

На одном из предприятий Волыни, занимающихся обработкой древесины, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено сотни кубических метров лесоматериала без соответствующих сопроводительных документах о вырубке.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.



Установлено, что, начиная с 2018 года, должностные лица предприятия, с целью незаконного изготовления и экспорта пиломатериалов, действуя по предварительному сговору с физическими лицами предпринимателями, организовали на территории Ковельского района без соответствующих разрешений порубку деревьев разных пород, которые в дальнейшем перевозили и перерабатывали для экспорта в страны Европы.



Установлено также, что часть неучтенной продукции, поступавшей от частных субъектов, получена в результате незаконной порубки, без оформленных документов.



Уже изъято около 400 метров кубических лесоматериалов. Во время предыдущих обысков в апреле изъято лесодревесины с бирками, при проверке которых установлено их повторное использование, а именно, при получении сертификатов о происхождении древесины для осуществления экспортных операций для реализации ее за пределы территории Украины.