На Волыни несовершеннолетние девушки разбились на мотоцикле

Вчера, 7 апреля в поселке Заболотье Волынской области, произошла авария, две местные жительницы 15 и 13 лет разбились на мотоцикле.
Старшая сестра одолжила мотоцикл у своего парня и приехала на нем в школу, чтобы забрать младшую с уроков. Прав у нее не было. Обе сестры были без защитных шлемов. Одна из них погибла, а другая госпитализирована в больницу, сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 апреля.
За рулем мотоцикла Vіper находилась 15-летняя девочка. В полиции полагают, что она не справилась с управлением и врезалась в кирпичный забор.
Водитель погибла на месте, а ее 13-летняя сестра, которая сидела сзади, получила телесные повреждения. Ее доставили в местную больницу. По даным ТСН, пострадавшая в критическом состоянии. У нее открытый перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб предплечья.
Ребенка должны отправить в Луцк, где она будет лечиться в областной детской больнице. У девочки впереди минимум три операции.
По факту ДТП начато уголовное производство по статье о нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).
Старшая сестра одолжила мотоцикл у своего парня и приехала на нем в школу, чтобы забрать младшую с уроков. Прав у нее не было. Обе сестры были без защитных шлемов. Одна из них погибла, а другая госпитализирована в больницу, сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 апреля.
За рулем мотоцикла Vіper находилась 15-летняя девочка. В полиции полагают, что она не справилась с управлением и врезалась в кирпичный забор.
Водитель погибла на месте, а ее 13-летняя сестра, которая сидела сзади, получила телесные повреждения. Ее доставили в местную больницу. По даным ТСН, пострадавшая в критическом состоянии. У нее открытый перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб предплечья.
Ребенка должны отправить в Луцк, где она будет лечиться в областной детской больнице. У девочки впереди минимум три операции.
По факту ДТП начато уголовное производство по статье о нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).
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