На Волыни мобильный телефон ударом тока убил девушку в ванной

12:42 23 Январь Киев, Украина

О том, как опасно пользоваться электрофеном в ванной комнате, многие знают из фильмов. Но о том, что такую же опасность представляет ваш постоянный спутник – мобильный телефон, никто даже не задумывался.

Вчера, 22 января, прием ванны закончился смертью для молодой девушки, которая тоже не расставалась со своим телефоном. Как сообщило местное издание ВолыньPost, трагедия случилась ближе к вечеру в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев.

Вызов на номер 103 поступил в 17:42. Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что с девушкой произошел несчастный случай в ванной комнате. На момент прибытия медиков по адресу, потерпевшую уже достали из ванной. До последнего врачи пытались вернуть 21-летнюю девушку к жизни, но поражение органов током было смертельным. Девушка скончалась, не приходя в сознание.

А вот 14-летний подросток в Тернополе не нарушил ни одного правила безопасности, но был доставлен в больницу с поражением электрическим током. Парнишка всего лишь нажал кнопку домофона.