На Волыни контрразведка СБУ задержала агента КГБ Беларуси

На Волыни сотрудниками СБУ задержан по подозрению в шпионаже гражданин Беларуси, который пытался собрать необходимую информацию для организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудниками СБУ было установлено, что гражданин Беларуси был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.
Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:
- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.
С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины из числа тех, кто владеет секретной информацией.
Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что целью этой деятельности среди прочего была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.
Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.
Сотрудниками СБУ было установлено, что гражданин Беларуси был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.
Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:
- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.
С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины из числа тех, кто владеет секретной информацией.
Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.
Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что целью этой деятельности среди прочего была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.
Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.
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