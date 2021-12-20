На Волыни контрразведка СБУ задержала агента КГБ Беларуси

10:03 24 Март Киев, Украина

На Волыни сотрудниками СБУ задержан по подозрению в шпионаже гражданин Беларуси, который пытался собрать необходимую информацию для организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.
 
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудниками СБУ было установлено, что гражданин Беларуси был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности.

Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье:

- состояние защищенности государственной границы Украины;
- порядок его охраны;
- техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины;
- характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и др.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих Госпогранслужбы Украины из числа тех, кто владеет секретной информацией.

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что целью этой деятельности среди прочего была организация провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.