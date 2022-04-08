На войну в Украину российское руководство отправило курсантов, оформив это как стажировку – СБУ

14:39 06 апреля Киев, Украина

На войну в Украину российское руководство отправило курсантов Московского высшего военного командного училища, сообщили в СБУ.



Данные об отправке курсантов спецслужбы получили из документов, найденных у уничтоженных на Донетчине российских оккупантов. Кроме планов по захвату всей территории Донецкой области и пособий по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, среди бумаг нашли паспорта



Оказалось, что официально курсантов отправили в командировку. Однако в соответствующих талонах не указали ни места нахождения, ни срока командировки. Данные об отправке курсантов спецслужбы получили из документов, найденных у уничтоженных на Донетчине российских оккупантов. Кроме планов по захвату всей территории Донецкой области и пособий по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, среди бумаг нашли паспорта россиян и списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов.Оказалось, что официально курсантов отправили в командировку. Однако в соответствующих талонах не указали ни места нахождения, ни срока командировки.

“Владельцы документов не успели сдаться в плен или убежать из Украины. Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть, – отметили в СБУ.

Выявленные документы будут привлечены к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений российских захватчиков и лично Владимира Путина для международных судов. В настоящее время в Офисе генерального прокурора зарегистрировали уже 4684

преступления агрессии и военные преступления, а количество подозреваемых в их совершении составляет 353 человека.

Новости о том, что на войну в Украину Россия отправляет срочников, появлялись с самого начала полномасштабного вторжения. Военно-политическое руководство РФ сначала лгало , что это не так, однако, когда подобных свидетельств стало больше, признало, что срочники все-таки есть на территории Украины. В то же время, такие факты назвали единичными.