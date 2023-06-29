На войне погиб журналист издания InfoCar

15:29 22 июля Киев, Украина





Об этом 21 июля сообщил редактор издания Павел Кашчук на своей странице в фейсбуке. Журналист , редактор новостей, автор украиноязычного издания об авто InfoCar Николай Рачок погиб на войне с российскими оккупантами.Об этом 21 июля сообщил редактор издания Павел Кашчук на своей странице в фейсбуке.

Николай Рачок отправился защищать Украину с начала полномасштабного наступления россии.

“Слишком светлый, слишком интеллигентный человек, без боевого опыта, без каких-либо физических данных, без военной специальности. Но никто этому не удивился, потому что знали Колю, знали, что он не может не пойти за Украину”, – написал Кашчук.

За пять месяцев войны патриотизм, мотивация и сила духа сделали из Николая Рачка воина, подчеркнул он.



58-я бригада, где служил журналист, приняла неравный бой с многочисленным отрядом "Лига" ЧВК Вагнера.

Николай Рачок стал 36-м медийщиком, погибшим во время полномасштабной агрессии рф. Восемь из них — во время выполнения журналистской деятельности, 28 в качестве участников боевых действий или в результате российских обстрелов.