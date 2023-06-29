На войне погиб журналист издания InfoCar

Журналист, редактор новостей, автор украиноязычного издания об авто InfoCar Николай Рачок погиб на войне с российскими оккупантами.
Об этом 21 июля сообщил редактор издания Павел Кашчук на своей странице в фейсбуке.
Об этом 21 июля сообщил редактор издания Павел Кашчук на своей странице в фейсбуке.
Николай Рачок отправился защищать Украину с начала полномасштабного наступления россии.
За пять месяцев войны патриотизм, мотивация и сила духа сделали из Николая Рачка воина, подчеркнул он.
58-я бригада, где служил журналист, приняла неравный бой с многочисленным отрядом "Лига" ЧВК Вагнера.
Николай Рачок стал 36-м медийщиком, погибшим во время полномасштабной агрессии рф. Восемь из них — во время выполнения журналистской деятельности, 28 в качестве участников боевых действий или в результате российских обстрелов.
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