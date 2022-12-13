В воинской части Брянской области прогремели взрывы

08:19 13 декабря Киев, Украина

В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы, местные жители считают, что взрывы произошли в местной воинской части.

Об этом сообщают местные соцсети и росСМИ.

Так, громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.
 
"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.

Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.

Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.

В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, предположительно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климово случился пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.

Климово расположено примерно в 30 км от украинской границы. Там находится военный аэродром.

Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.