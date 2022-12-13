В воинской части Брянской области прогремели взрывы

08:19 13 декабря Киев, Украина





Об этом сообщают местные соцсети и росСМИ.



Так, громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области. В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы , местные жители считают, что взрывы произошли в местной воинской части.Об этом сообщают местные соцсети и росСМИ.Так, громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.

"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.



Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.



Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.



В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, предположительно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климово случился пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.



Климово расположено примерно в 30 км от украинской границы. Там находится военный аэродром.



Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.