В воинской части Брянской области прогремели взрывы

В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы, местные жители считают, что взрывы произошли в местной воинской части.
Об этом сообщают местные соцсети и росСМИ.
Так, громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.
Об этом сообщают местные соцсети и росСМИ.
Так, громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.
Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.
Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.
В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, предположительно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климово случился пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.
Климово расположено примерно в 30 км от украинской границы. Там находится военный аэродром.
Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.
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